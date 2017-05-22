وليد المعلم : الحكومة تتعاون مع الصليب الأحمر ” بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطن السوري “

قالت وسائل إعلام النظام الرسمية، إن وليد المعلم بحث خلال لقائه اليوم الاثنين بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له “سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطن السوري”.

واستعرض وزير خارجية بشار الأسد “الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بهدف تحسين الظروف الإنسانية والمعيشية لجميع مواطنيها على امتداد الأراضي السورية والنتائج الإيجابية لعمليات المصالحة الوطنية التي تجري في عدد من المناطق وذلك على الرغم من العقبات والصعوبات الناتجة عن جرائم وممارسات المجموعات الارهابية المسلحة المدعومة من قبل قوى إقليمية ودولية معروفة مؤكدا أن ممارسات هذه المجموعات والعقوبات الأحادية الظالمة المفروضة على سورية تلعب دورا كبيرا في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية”، وفق ما نقل إعلام النظام.

وعبر المعلم عن “تقدير الحكومة السورية العالي للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مجال تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السوريين معربا عن استعداد الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع اللجنة ومكتبها في دمشق وتذليل أي عقبة قد تعترض عملها طالما أنها تلتزم بالمعايير الإنسانية في تقديم خدماتها بعيدا عن الأجندات السياسية الخاصة لبعض الدول”.

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