ألمانيا : الشرطة تبحث عن ” لاجئين سوريين ” طعنا شابين ألمانيين و تسببا بنقلهما للمستشفى

تعرض ألمانيان، السبت (20/5)، لطعن بالسكين، وأصيب ثلاثة آخرون، بعد شجار دار بينهم وبين مجموعة من اللاجئين السوريين.

صحيفة “لاويستسر روند شو” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشبان الخمسة تعرضوا للهجوم، أثناء حفل كانوا يقيمونه “لتوديع العزوبية”، في مدينة كوتبوس بولاية براندنبورغ، شرقي ألمانيا.

وبدأ الشجار بمشادة كلامية بين الشبان الخمسة، الذين التقوا بمجموعة من اللاجئين السوريين، دون الكشف عن عددهم، وانتهى بعراك عنيف أسفر عن إصابة الألمان الخمسة بجروح، وتعرض اثنين منهم لطعنات بالسكين، تم على إثرها إسعافهما للمستشفى.

وفيما لم يتم الكشف عن أسباب الشجار، طالبت الشرطة كل من يملك معلومات عن الحادثة أو الجناة، الاتصال على الرقم 035549371227.

من جهته، قال عمدة المدينة “هولغر كيلش” للصحيفة: “أنا مصدوم من هذا العراك العدواني والوحشي الذي ولّد خمس إصابات، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

عكس السير