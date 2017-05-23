ألمانيا : الشرطة تبحث عن ” لاجئين سوريين ” طعنا شابين ألمانيين و تسببا بنقلهما للمستشفى

تعرض ألمانيان، السبت (20/5)، لطعن بالسكين، وأصيب ثلاثة آخرون، بعد شجار دار بينهم وبين مجموعة من اللاجئين السوريين.
صحيفة “لاويستسر روند شو” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشبان الخمسة تعرضوا للهجوم، أثناء حفل كانوا يقيمونه “لتوديع العزوبية”، في مدينة كوتبوس بولاية براندنبورغ، شرقي ألمانيا.
وبدأ الشجار بمشادة كلامية بين الشبان الخمسة، الذين التقوا بمجموعة من اللاجئين السوريين، دون الكشف عن عددهم، وانتهى بعراك عنيف أسفر عن إصابة الألمان الخمسة بجروح، وتعرض اثنين منهم لطعنات بالسكين، تم على إثرها إسعافهما للمستشفى.
وفيما لم يتم الكشف عن أسباب الشجار، طالبت الشرطة كل من يملك معلومات عن الحادثة أو الجناة، الاتصال على الرقم 035549371227.
من جهته، قال عمدة المدينة “هولغر كيلش” للصحيفة: “أنا مصدوم من هذا العراك العدواني والوحشي الذي ولّد خمس إصابات، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.
واخرتها من هلنور السوريين والله صرنا نستحي نقول نحنا سوريين لك كل مايروحوا عدولة اول شي بيتمسكنوا بعدين بعد فترة بيصيروا يكسروا ايد يلي ساعدتهم مبارح بتركيا قتلوا شخص بشان اركيلة .فعلا طلع شعبنا السوريي للاسف معبى نور وهمج وماكنا حاسين . لذلك وصلت لقناعة مع اني معارض ومع الثورة هيك شعب بدو رئيس نوري ومجرم متل بشار يحكموا لان تحقيق الديموقراطية بسوريا عبارة عن حلم ووهم كبيررررررررررررر .وكما تكونون يولى عليكم
يا غريب كون أديب