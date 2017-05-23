دي ميستورا : انخفض العنف بشكل ملحوظ في سوريا

قال مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، الإثنين، إن الاتفاق على إقامة “مناطق تخفيف التوتر في سوريا”، خلال مؤتمر “أستانة 4″، أسهم في حدوث “انخفاض ملحوظ في أعمال العنف”.

ووصف المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الرابع من مايو/أيار الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران، بـ”الخطوة الواعدة”.

وقال دي ميستورا إنه منذ بدء سريان العمل بالاتفاق، في السادس من الشهر الجاري، وهو يتلقى تقارير تؤشر على انخفاض ملحوظ في العنف، بما في ذلك القصف الجوي.

وأضاف أن “الأمم المتحدة لاحظت أيضا عبر قنواتها في الميدان تغيرا ملموسا، حيث تعود مناطق إلى الحياة سريعا”.

وأشاد بالدول الضامنة الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) للاتفاق لما قامت به، وشكر حكومة كازاخستان على احتضانها مؤتمر أستانة. (ANADOLU)

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