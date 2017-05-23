في الوقت الذي تشهد سوريا أسوأ أيامها على يد والده و ابن عمته .. هكذا يعيش ابن ” رامي مخلوف ” في دمشق و دبي ( صور )

انتشرت على نحو واسع، وللمرة الأولى، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السورية، الموالية والمعارضة، صور لابن رامي مخلوف، ثاني أكبر لص في سوريا، تظهر حياة الترف والبذخ التي يعيشها، في ظل قتل ابن عمة والده لمعارضيه وسحقه واستعباده لمؤيديه.
وتعرض الصور جانباً من نشاطات ابن المخلوف في دبي ودمشق، وتظهر سياراته الفارهة ومرافقته.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي أيدت مؤخراً العقوبات المفروضة على رامي مخلوف، حيث كان المجلس الأوروبي فرض إجراءات لمنع مخلوف من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالاضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.
وطعن مخلوف على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال وأنه يهب نفسه للأنشطة الخيرية، كما أنه زعم أنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد في سوريا.
وخلصت المحكمة إلى أن مخلوف “مازال رئيساً لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سوريا، وأنه بالتالي، رجل أعمال بارز″.
كما ذكرت المحكمة أنها حصلت من المجلس الاوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي.
ولم يتسن لعكس السير التأكد من تاريخ التقاط هذه الصور أو المصدر الرئيسي لها.
عائلة مخلوف غنية من قبل استلام حافظ الاسد السلطة وهذا المال ليس للشعب ، والراحل ابو باسل تزوج الراحلة انيسة لانها من عائلة ثرية .
لا يزلمه من وين هل معلومه خطيره ؟؟ كان ابوه لرامي مخلوف يشتغل مدير بنك عقاري في سوريا وكان مفلس وكحيان من وين جاب هل عمله على غفله قلتي كانو اغنياء هههههه انت عم تضحك على نفسك ولا عم تضحك علينا اذا بدك منعطيك تاريخ كامل لهل عائله
تسريب الصور في هذا التوقيت رسالة واضحة لكل مؤيد ومعارض غيور على هذا الوطن العزيز ، اموال الشعب لم تسرق وانما هي في ايدي امينة وتستثمر في اقوى واجمل مدن العالم .
علينا ان نكون فخورين برجالاتنا في دبي ولندن وكل بقاع الارض ، شكرا لامير دبي شكرا للقيادة الحكيمة في ابو ظبي شكرا لكل من اعجب بالسيارات الحلوة وشكر اخير لكل من تذكرني بلايك على تعليقي
إما أنك غبي بالفطرة أو تستغبي…
كلااااب
هاي عليك وعلى ابو باسل تبعك .
المجمتع القردباطي المخملي.
والله يا خال كنّا عايشين احلى عيشه،بس فورتكم المقته و الفاسده وصلتنا لهون.
خنازير مافيوية لابد الا ان يدعسوا تحت النعال بيوم من الايام واللذي يقول ان عائلة المخلوف غنية هههههه ليست ثرية ولايملكون شيئا الا انهم كان ليهم هويات سورية اي كانوا مزكين من قبل الاتراك اهم ليسوا من القرياط والنور والاكراد بل من النصيرية الانجاس