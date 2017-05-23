في الوقت الذي تشهد سوريا أسوأ أيامها على يد والده و ابن عمته .. هكذا يعيش ابن ” رامي مخلوف ” في دمشق و دبي ( صور )

انتشرت على نحو واسع، وللمرة الأولى، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السورية، الموالية والمعارضة، صور لابن رامي مخلوف، ثاني أكبر لص في سوريا، تظهر حياة الترف والبذخ التي يعيشها، في ظل قتل ابن عمة والده لمعارضيه وسحقه واستعباده لمؤيديه.

وتعرض الصور جانباً من نشاطات ابن المخلوف في دبي ودمشق، وتظهر سياراته الفارهة ومرافقته.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي أيدت مؤخراً العقوبات المفروضة على رامي مخلوف، حيث كان المجلس الأوروبي فرض إجراءات لمنع مخلوف من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالاضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.

وطعن مخلوف على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال وأنه يهب نفسه للأنشطة الخيرية، كما أنه زعم أنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد في سوريا.

وخلصت المحكمة إلى أن مخلوف “مازال رئيساً لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سوريا، وأنه بالتالي، رجل أعمال بارز″.

كما ذكرت المحكمة أنها حصلت من المجلس الاوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من تاريخ التقاط هذه الصور أو المصدر الرئيسي لها.

عكس السير