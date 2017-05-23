مسؤولة أممية : السارين استخدم في خان شيخون .. و العمل جار من إجل إرسال بعثة تقص للحقائق

أعلنت مسؤولة أممية الثلاثاء ان هناك أدلة على استخدام غاز السارين في خان شيخون بريف إدلب، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعمل على الحصول على ضمانات أمنية مطلوبة قبل إرسال فريق دولي من الخبراء إلى الموقع.

وأبلغت مسؤولة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة ايزومي ناكاميتسو مجلس الأمن بان العمل “جار” لارسال بعثة تقصي حقائق الى خان شيخون، بدون ان يتم تحديد موعد لذلك.

وسيتم نشر الفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في منطقة تقع تحت سيطرة المعارضة بهدف جمع عينات وشهادات.

وقالت ناكاميتسو انها تعمل على “المساعدة لضمان ان تترافق اي زيارة للموقع من قبل فريق بعثة تقصي الحقائق مع الضمانات الأمنية الأكثر تشددا”.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لمجلس الأمن ان العينات التي تم أخذها من الضحايا والجرحى والحيوانات النافقة من خان شيخون جاءت ايجابية لناحية تعرضها لغاز السارين او مادة تشبهه.

وأوردت المنظمة في تقريرها الى المجلس انه تم أخذ عينات بعد تشريح 3 جثث ومن 10 جرحى وطائرين تعرضا للغاز اضافة الى التراب والنباتات.

وقال المدير العام للمنظمة أحمد أزومجو الشهر الماضي ان نتائج الاختبارات “التي لا تقبل الجدل” أظهرت استخدام غاز السارين او مادة تشبهه.

وقالت ناكاميتسو ان “الظهور المتجدد” للأسلحة الكيميائية “لا يمكن تبريره”، معتبرة ان “هذا الموضوع لا يقبل التسييس”. (AFP)

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