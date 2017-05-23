نجمة أفلام إباحية تؤكد أن والدها ” فخور بعملها ” !

صدمت ممثلة الأفلام الإباحية “أورورا سنو” الجميع بتصريحاتها، عندما كشفت عن أن والدها يقول لها إنه فخور بعملها.

وتعمل “أورورا” الحاصلة على 7 جوائز في مجال الأفلام الإباحية، بما فيهم جائزة “كريم دريم” عن أفلامها، حاليًا ككاتبة، وقد كشفت مؤخرًا عن النقاشات التي دارت بينها وبين والدها بشأن اختيارها لطبيعة عملها.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال والدها “كنت مصدومًا، ولكنني شعرت بالفخر، فعندما كان يسألني الناس عن شعوري وابنتي نجمة أفلام إباحية، كنت أسألهم عما جمعوه من مال نتيجة ممارستهم للعلاقات الحميمة”.

ويضيف “لم يجمعوا أي جزء من المال، بل يدفعون من أجل ذلك، ولذلك إذا كنت ستدفع المال لأجل ذلك، وتقوم ابنتي بجني مئات الآلاف من الأموال من خلال ممارسة العلاقات الحميمة فأين المشكلة إذًا، إذا كان باستطاعتك، لكنت ستقوم بالأمر نفسه، أليس كذلك؟”.

وتفخر “أورورا” بسعة صدر والدها وانفتاحه على تقبل طبيعة عملها، ولكن على الرغم من ذلك، ومن احترامهما لبعضهما البعض، إلا أنها كانت لا تزال متفاجئة من قوله لها إنه متقبل عملها كممثلة أفلام إباحية.

كما أضاف والدها وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز : “إذا كان بإمكاني جني مئات الآلاف من الدولارات من خلال ممارسة العلاقات الحميمة. كنت سأفعل ذلك أيضًا”.

وقال لابنته “أتباهى بكِ. فمن مِن الناس يستطيع القيام بما تفعلينه أنا سعيد لكونكِ ابنتي. بالطبع لست فخورًا بممارستك للجنس، ولكني فخور بأنك تعيشين الحياة التي اخترتها لنفسك”.

يذكر أن “أورورا” تقاعدت عن العمل في هذا المجال، حيث تقوم حاليًا بكتابة مقالات في مجال الأفلام الإباحية.

عكس السير