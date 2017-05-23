وزارة اتصالات النظام ترفع رسوم ” المصالحة ” على الأجهزة الخلوية !

اتفقت كل من وزارتي اتصالات ومالية النظام على تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي تدخل بشكل غير نظامي، من 1800 ليرة سورية، إلى 15 ألفاً متضمنة كافة الأجور والرسوم.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن وزارة الاتصالات والتقانة، أن التعديل الجديد يستهدف التجار والمستوردين بشكل أساسي وليس المواطن، وذلك لدفعهم لاستيراد هذه الأجهزة عبر القنوات النظامية.

ويبدأ تطبيق القيمة الجديدة على الأجهزة العاملة على الشبكة، اعتباراً من 12 أيار الحالي.

ويمكن لأصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح، والعاملة على الشبكة قبل 12 أيار، الاستفادة من قيمة التصريح القديم، بشرط المبادرة إلى التصريح عن أجهزتهم قبل الأول من تموز القادم.

وقالت وزارة الاتصالات إن جميع الأجهزة العاملة على الشبكة، والتي تحتاج إلى تصريح، سيتم استهدافها برسائل نصية لإعلام أصحابها بذلك.

يذكر أن الرسوم التي قامت وزارة الاتصالات بتحصيلها من التصريحات الفردية للأجهزة الخلوية، وصلت إلى مليار ليرة حتى 25 نيسان الماضي، وفق المصدر ذاته.

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