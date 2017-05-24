ألمانيا : الشرطة تبحث عن مسؤول في ” حزب البديل ” حاول دهس رجل شرطة !

أصدرت الشرطة الألمانية مذكرة بحث بحق واحد من كبار المسؤولين في صفوف الحزب اليميني الشعبوي “البديل من أجل ألمانيا”، المعادي للأجانب.

مجلة فوكوس الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المسؤول عن قسم الشباب في صفوف الحزب، متوارٍ عن الأنظار بعد أمر قضائي “مستعجل” بالقبض عليه.

وقالت صحيفة “دي تسايت”، إن المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يواجه تهمة التسبب بإصابات جسمية خطيرة، على خلفية محاولة دهس أحد رجال الشرطة، الأمر الذي تسبب بإصابته.

وجاء ذلك عقب مظاهرة يمينة متطرفة، حصلت الجمعة الماضية أمام وزارة العدل، حاول خلالها خمسون “متطرفاً”، بمشاركة المسؤول في الحزب، الدخول إلى مقر الوزراة عنوة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام: “يوجد اشتباه جرمي كبير ضد المتهم، ومحاولة هرب من الشرطة، عدا عن محاولة إخفاء نفسه”.

يذكر أن المظاهرة كانت موجهة ضد وزير العدل “هايكو ماس”، الذي قام بنشر مشروع قانون لمكافحة الكراهية والتحريض على صفحته في فيسبوك، الأمر الذي أثار حفيظة الحركات اليمينية.

عكس السير