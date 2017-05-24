ألمانيا : الشرطة تنشر مقطعاً مصوراً لمساعدتها في القبض على شاب اعتدى بعنف على امرأة

نشرت الشرطة الألمانية مقطعاً مصوراً يظهر تعرض شابة ألمانية في برلين لهجوم عنيف على وجهها، الشهر الماضي.

صحيفة “برلينر تسايتونغ” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة البالغة من العمر 24 عاماً تعرضت، في السادس والعشرين من شهر نسيان الماضي، لهجوم على يد رجل في ساحة “ألكسندربلاتس” في العاصمة الألمانية، الساعة الخامسة إلا 10 دقائق.

وتأمل الشرطة الألمانية بالعثورعلى الجاني من خلال نشر مقطع مصور للحادثة، عن طريق شهود العيان أو الأشخاص الذين يعرفونه.

ووفقاً للشرطة، فقد تعرضت المرأة لإصابات شديدة في الوجه، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ويظهر المقطع المصور ثلاثة شهود عيان كانوا موجودين وقت الحادثة، وكان برفقة الجاني رجل وامرأة، لكنهما لم يشاركا في الاعتداء.

وعلى الرغم من إلقاء القبض على مشتبه به، طلبت الشرطة ممن يملك معلومات عن الحادثة الاتصال على الرقم 0304664953100.

عكس السير