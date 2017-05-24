الشرطة الألمانية تمنع سفر عشرات اللاجئين السوريين من النمسا إلى ألمانيا

ضبطت الشرطة الاتحادية الألمانية، مجموعة من اللاجئين السوريين كانوا متجهين بطريقة غير شرعية، من مدينة سالزبورغ في النمسا، إلى مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وقالت هيئة الإذاعة النمساوية “ORF”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة أوقفت أربعة وثلاثين لاجئاً سورياً، في محطة القطار الرئيسية في مدينة سالزبورغ.

وسلمت الشرطة الألمانية مجموعة اللاجئين، إلى الشرطة النمساوية بعدما تبين أنهم لا يحملون أوراق سفر صالحة.

وأضافت الإذاعة أن الشرطة الاتحادية الألمانية، تقوم منذ عدة أشهر بتسيير دوريات تفتيش، في محطة القطار الرئيسية بسالزبورغ.

ووفقاً لمسؤولين في الشرطة النمساوية، فقد تم اقتياد المجموعة إلى مركز الاحتجاز، ليتم التأكد فيما إذا كانوا قد تقدموا بطلب اللجوء في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.

عكس السير