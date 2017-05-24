شركات و مصانع و تبادل تجاري .. رئيس وزراء بشار الأسد يرغب بعلاقات اقتصادية ” متطورة جداً ” مع إيران

بحث رئيس مجلس وزراء بشار الأسد، عماد خميس، مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني سعيد أوحدي والوفد المرافق له “العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”.

وأعرب خميس، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام “سانا”، عن “تقدير الحكومة والشعب في سورية لمواقف الجمهورية الإسلامية الداعمة لبلاده في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد”.

وعبر عن رغبة نظامه بأن تكون العلاقات الاقتصادية مع إيران “متطورة جدا من خلال إنشاء شركات ومصانع ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أفضل مستوى، وتحقيق رؤية جديدة للعلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية وبما يحقق الفائدة للبلدين”.

من جانبه، قال أوحدي إن زيارته تهدف “لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية”.

عكس السير