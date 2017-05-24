عن المرأة البكر و تعدد الزوجات و غير ذلك .. ألمانيا : إستطلاع يكشف اتفاق الألمان بآرائهم مع المسلمين ( فيديو )

كشف استطلاع للرأي، أجراه مقدم برنامج في تلفزيون”إن دي آر” الألماني، أن عدداً مهماً من الألمان متفقون في عدد من الآراء مع المسلمين، على الرغم من كونهم ملحدين أو من ديانات أخرى.

ونصب مقدم برنامج “كولتور جورنال” جهازاً في الشارع، يساعد في تقديم معلومات عن ميول الناس الدينية، وذلك عن طريق إجابتهم على 17 سؤالاً تطرح عليهم، وأن يختاروا هم، ما إذا كانوا سيغيرون دينهم بعد حصولهم على النتيجة النهائية.

وكشفت الأسئلة، بحسب ما أورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، أن غالبية من استطلعت آراؤهم، يرون صحة مقولة إنه “إنه لا يتوجب أن تكون السيدات متواجدات دائماً في كل مكان”.

وفيما إذا كانوا يجدون المثلية الجنسية أمراً غريباً، كانت إجاباتهم أجده “غريباً”، “ليس طبيعياً”، “أمر يحتاج المرء الاعتياد عليه”، “في الحقيقة نعم غريب”، “(لماذا؟) أجده ليس طبيعياً”، “مثير للقرف”.

وفي سؤال آخر حول السماح للرجال بتعدد الزوجات، قال أحدهم “لست ضد ذلك، إذا كان الجميع شباباً (ضاحكاً)”، وقالت مشاركة أخرى، إن يجب أن يُترك الأمر لهم، فإذا لم تكن السيدات معترضات على ذلك “لِمَ لا؟”، فيما أجابت سيدة بالقول “كلا، على العكس”، أي أن يُسمح للنساء بالزواج من أكثر من رجل، وقالت أخرى إنها ترفض ذلك لأنها سبق وأن تزوجت 5 مرات.

ووجد غالبية الذين تم سؤالهم عن “النساء البكر”، أنهن جذابات دوماً.

وخلصت النتيجة النهائية للمشاركين إلى أن عدداً منهم يميل في آرائه إلى الإسلام، فهو مسلم أكثر من أي دين آخر، وكشف الاستطلاع أن آخرين هندوس وبوذيون بنسبة 75%.

وقد رفض عدد كبير من الأشخاص الذين أثبت الاختبار أنهم يميلون إلى الإسلام تحويل ديانتهم من اليهودية أو المسيحية إليه.

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