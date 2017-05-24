قيادة ميليشيات النظام المحلية تقول إنها قتلت ” وزير الحرب ” في تنظيم ” داعش ” بريف حلب

قالت قيادة ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، الأربعاء، إنها قتلت القائد العسكري لتنظيم داعش في سوريا، خلال عمليات في ريف حلب الشرقي.

وأبلغ مصدر عسكري نظامي وكالة رويترز أن القيادي أبو مصعب المصري هو وزير الحرب للتنظيم في سوريا.

ووفقا للمصدر العسكري الذي نقلت عنه وسائل إعلام النظام فقد ورد اسم المصري بين 13 شخصية كبيرة في الدولة الإسلامية قتلت في عمليات للجيش شرقي حلب بينهم سعوديون وعراقيون.

وقتل المصري في عمليات بدأت يوم 10 أيار، ولم يقل المصدر العسكري أين قتل.

وذكر هاشم الهاشمي الخبير في شؤون الدولة الإسلامية والمقيم في بغداد أنه إذا تأكدت وفاة المصري فستكون ضربة كبيرة للتنظيم قبل معركة الرقة، وأضاف أن المصري هو رابع أهم شخصية في التنظيم، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

* الصورة تعبيرية

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