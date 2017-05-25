ألمانيا : نائبة رئيس البرلمان تكشف سبب إلغاء زيارة تركيا

أعربت كلاوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، عن اعتقادها بأن الخلاف بشأن زيارتها وثلاثة نواب آخرين لتركيا، يعني “مرحلة جديدة من التصعيد” في أزمة العلاقات الألمانية التركية.

وأضافت النائبة البرلمانية المنتمية إلى حزب الخضر المعارض، بأن “الضغط الشديد من قبل أنقرة، جعل إلغاء الزيارة قبل وقت قصير من موعدها أمراً لا مفر منه”، وقالت إنه تم إعلام نواب البرلمان من قِبل أعلى المستويات في الجانب التركي بأن زيارتهم المقررة في الفترة بين يومي الخميس حتى الأحد المقبلين، إلى أنقرة وديار بكر واسطنبول ” ليست مواتية”.

وأوضحت أن نائب وزير الخارجية التركي، كان مبلغ الرسالة السلبية، واعتقادها بأن الشخص الذي يقف وراء هذه الرسالة هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب روث فإن الرسالة تضمنت عدم إمكانية قيام المحادثات الرسمية، وكذلك زيارة الوفد للبرلمان، كما أنه رفضوا تخصيص مرافقة أمنية للوفد، الأمر الذي يعادل “رفض الحوار السياسي، ويمكن للمرء أيضا أن يقول إنه بمثابة كارت أحمر للبرلمان الألماني”. (DPA)

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