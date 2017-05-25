الشرطة البلجيكية تستخدم النسور لإسقاط الطائرات بدون طيار

تستخدم الشرطة البلجيكية نسوراً مدربة لإسقاط أية طائرات بدون طيار غير مصرح لها بالتحليق في محيط المنطقة التي تعقد بها قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة وجود نسور مدربة في وضع الاستعداد للتعامل مع الطائرات بدون طيار التي تحلق فوق المواقع المحظورة، إلا أنها أشارت إلى أنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام أي منها بعد. كما ورفضت الكشف عن عدد الطيور التي يجرى الاستعانة بها في هذه العملية.

وتستخدم السلطات البلجيكية هذا الأسلوب بالتعاون مع نظيرتها الهولندية، التي كانت العام الماضي أول دولة في العالم تستخدم النسور المدربة لإسقاط الطائرات بدون طيار.

يعتمد تكتيك العملية آنفة الذكر، على قيام النسور بالإمساك بالطائرات بمخالبها في الجو.

ويقول الخبراء إن هذه الطريقة أكثر أماناً من إطلاق النار لإسقاط هذه الطائرات. (DPA)

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