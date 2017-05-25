دراسة : تناول الشوكولا يقي من مرض خطير

أفادت دراسة جديدة بأن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة، قد يقلل مخاطر نوع شائع وخطير من اضطراب ضربات القلب.

ووجد الباحثون أن من تناولوا الشوكولاتة مرة إلى ثلاث مرات كل شهر قلت احتمالات إصابتهم بالرجفان الأذيني بنسبة 10 في المئة تقريبا مقارنة بمن تناولوها أقل من مرة واحدة في الشهر، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت إليزابيث موستوفسكي التي قادت فريق البحث وهي من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد “يعتبر تناول الشوكولاتة باعتدال من بين الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة في إطار نظام غذائي صحي”.

ومع ذلك لا يمكن للدراسة أن تقطع بأن الشوكولاتة هي التي منعت الرجفان الأذيني.

والرجفان الأذيني اضطراب يصيب عضلة القلب ويؤدي إلى انخفاض القدرة على ضخ الدم في الجسم.

وكتبت موستوفسكي وزملاؤها في دورية القلب أن تناول الكاكاو والأطعمة التي تحتوي على الكاكاو قد يعزز صحة القلب، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من مركبات “الفلافانول”، التي يعتقد أنها مضادة للالتهاب والأكسدة كما تساعد في استرخاء الأوعية الدموية.

وأضافوا أن دراسات سابقة توصلت إلى أن تناول الشوكولاتة خاصة الداكنة التي تحتوي على كمية أكبر من الفلافانول، يرتبط بمقاييس أفضل لصحة القلب وتراجع خطر الإصابة بالأزمات القلبية وقصور عضلة القلب.

ولا توجد أبحاث كثيرة عن الصلة بين الشوكولاتة وتراجع الإصابة بالرجفان الأذيني.

وتقول جمعية القلب الأميركية إن 2.7 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة يعانون من الرجفان الأذيني، الأمر الذي يزيد خطر الإصابة بتخثر الدم والجلطات وقصور القلب وغيرها من المضاعفات. ( reuters )

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