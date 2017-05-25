مظاهرات في بروكسل ضد ترامب بعد وصفه لها بـ ” حفرة جهنم “

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزامنًا مع قدوم الأخير إلى المدينة التي وصفها خلال حملاته الانتخابية بـ”حفرة جهنم”.

وجاء ترامب إلى بروكسل قادمًا من إيطاليا، وذلك للمشاركة في قمة زعماء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الـ”ناتو”، ولقاء المسؤولين البلجيكيين.

وتجمع الآلاف من المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها منظمات مجتمع مدني ونقابات، أمام مقر الناتو ومؤسسات مختلفة للاتحاد الأوروبي في محطة القطار الشمالي ببروكسل.

وسار المتظاهرون من محطة القطار الشمالي إلى ميدان البورصة وسط المدينة رافعين لافتات كتب عليها عبارات “أوقفوا ترامب” و”أبعد يداك الصغيرتان عن حقوقي”، “تغير المناخ ليس كذبًا”، ابتعد عن حفرة جهنمنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البلجيكية كثفت من تدابيرها الأمنية بسبب المظاهرة الاحتجاجية التي استمرت نحو 3 ساعات. (ANADOLU)

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