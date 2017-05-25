وزير أوقاف الأسد : الإرهاب يسعى لتدمير مقدرات بلادنا المقاومة و إذلال أبنائها

اعتبر وزير أوقاف الأسد، محمد عبد الستار السيد، الخميس، أن المعركة التي تجري على أرض سوريا ليست معركة دينية، بل هي معركة بين الحق والباطل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن عبد الستار قوله: “علينا العمل من أجل التصدي للفكر المنحرف والمتشدد، الذي تنادي به التنظيمات الإرهابية، والتيارات الفكرية الضالة المضلّة، والاستمرار في مواجهة الفكر التكفيري وأصحابه الذين يعملون في الصفوف الخلفية”.

وأشار إلى أن الغاية التي ينادي بها الإرهاب “هي لتدمير مقدرات بلادنا المقاومة وإذلال أبنائها، وجعلهم رهينة للمخططات والأهداف الصهيونية والأمريكية في العالم، ويجب نبذ الفرقة والوقوف في وجه أي فتنة أرادها أعداء سوريا والأمة والإسلام”، حسب تعبيره.

وزعم عبد الستار أن من وصفه بـ “الإرهاب” دمر أكثر من ألف مسجد، إلى جانب الخسائر في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الأماكن الأثرية الكثيرة، ذات المكانة التاريخية في البلاد.

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