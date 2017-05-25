وفاة الموسيقار السوري سهيل عرفة في دمشق

توفي الملحن السوري سهيل عرفة والد الممثلة أمل عرفة، عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، في دمشق.

وللملحن مسيرة طويلة حصيلتها 1300 أغنية، لحن فيها لكبار المطربين مثل فهد بلاد ووديع الصافي ونجاح سلام وغيرهم.

وحازت أغنيته الموجهة للأطفال “غنوا معنا يا أطفال العالم” على الميدالية الذهبية في مهرجان “النقود الذهبية”في إايطاليا، وكرّمته الجامعة العربية عام 1999 ومنحته لقب الموسيقار.

ومن أشهر ألحانه “يا دنيا” و”بلدي الشام” لوديع الصافي، و الأغنية الاخيرة شاركته فيها فاتن حناوي و”يامال الشام” و”ميلي مال الهوى” لصباح فخري، و”عالبساطة” و”بياع التفاح” و”اخذ قلبي سكارسة” لصباح، و”يا طيرة طيري يا حمامة” لشادية، و”بالامس كانت” لفهد بلان، و”رمانا بحبو يا قلبي” و”والله لنصب تلفون” لنجاح سلام ، و”قدك المياس” لطروب، و”يعطيك العافية يا بو العوافي” لسمير يزبك، و “من قاسيون اطل يا وطني” لدلال الشمالي و”ودي المراكب عالمينا” لمروان محفوظ، و”صباح الخير يا وطناً” لأمل عرفة وفهد يكن.

عكس السير