حلب : شركة تركية تزود مدينة الباب بـ ” حمامات متنقلة “

أرسلت شركة “كارمود” التركية الرائدة في قطاع المساكن مسبقة الصنع، مجموعة من المراحيض والحمّامات المتنقلة إلى مدينة “الباب”، في ريف حلب.

وفي بيان صادر عنها، يوم الخميس، قالت كارمود إنها أرسلت 100 مرحاضًا وحمّامًا متنقلًا إلى الباب بهدف حل المشاكل التي يعاني منها سكان المدينة في هذا الإطار.

وأوضح مدير مبيعات الشركة “طلاي أوزتورك”، في البيان، أن المنتجات التي أرسلوها إلى مدينة الباب جاهزة للاستخدام وتتمتع بتقنيات عالية الجودة ومزوّدة بخزانات.

وأشار أوزتورك إلى أن الشركة تركّز في أعمالها على تحديث تقنيات سهلة التركيب والاستخدام، وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الثقافي والاجتماعي للمناطق المستهدفة. (ANADOLU)

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