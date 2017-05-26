مانشستر سيتي يؤكد رحيل كليشي و نافاس و كاباييرو و سانيا عن صفوفه

اكد #مانشستر_سيتي ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم ان مدافعيه الفرنسيين غايل كليشي وباكاري سانيا وجناحه الاسباني خيسوس نافاس وحارس مرماه الارجنتيني ويلي كاباييرو سيرحلون عن صفوفه بنهاية عقودهم في حزيران/يونيو المقبل.

وكان كليشي (31 عاما) انضم الى صفوف مانشستر سيتي عام 2011 قادما من ارسنال وتوج معه على الخصوص بلقبين في الدوري عامي 2012 و2014، ومثلهما في كأس الرابطة عامي 2014 و2016.

وعلق الدولي الفرنسي (20 مباراة دولية) على رحيله في تصريح للموقع الرسمي للنادي: “الفوز باربعة القاب كبرى ومساعدة الفريق على ان يكون احد افضل الاندية في انكلترا كان مغامرة رائعة وانا فخور بالمشاركة فيها. من الرائع جدا ان نرى ما وصل اليه النادي اليوم”.

وتوج كليشي بلقب الدوري الانكليزي مرة واحدة مع ارسنال عام 2004.

من جهته، انضم سانيا الذي حل وصيفا لاوروبا مع فرنسا الصيف الماضي، الى مانشستر سيتي عام 2014 قادما من ارسنال ايضا.

وعانى سانيا (34 عاما) من مشاكل بدنية هذا الموسم ولم يشركه المدرب الاسباني بيب غوارديولا كثيرا هذا الموسم حيث اكتفى بلعب 17 مباراة فقط في البريمر ليغ.

في المقابل، كان خيسوس (31 عاما) المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2012، انضم الى مانشستر سيتي عام 2013 قادما من اشبيلية.

وعلى الرغم من تعاقده مع حارس مرمى المنتخب التشيلي كلاوديو برافو من برشلونة، نجح كاباييرو (35 عاما) الذي انتقل الى مانشستر سيتي عام 2014 قادما من ملقة الاسباني، في فرض نفسه كأساسي في التشكيلة ولكن ليس بشكل دائم.

ومن المرجح ان يرحل ايضا لاعب الوسط العاجي يحيى توريه وحارس المرمى الارجنتيني ويلي كاباييرو والمدافع الفرنسي باكاري سانيا كون عقودهم تنتهي ايضا في حزيران/يونيو المقبل. ( AFP )

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