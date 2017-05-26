ميزات جديدة من ” انستغرام ” للرسائل المباشرة

أضافت خدمة مشاركة الصور #انستغرام المملوكة لشركة #فيسبوك ميزات جديدة ضمن تحديثها الأخير تتعلق بخدمة الرسائل المباشرة خاصتها، بحيث تهدف الخدمة إلى جعل ميزة الرسائل الخاصة أكثر قوة عبر إضافة الصور غير مربعة الشكل والروابط، وذلك بعد كانت الروابط ضمن الرسائل الخاصة ممنوعة ضمن انستغرام لسنوات.

وكانت المنصة قد أدخلت ميزة الرسائل المباشرة لأول مرة في عام 2013 كوسيلة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو بشكل مباشر إلى الأصدقاء المتواجدين ضمن الخدمة، وعمدت خلال السنوات القليلة الماضية على إضافة المزيد من المميزات لنظام الرسائل المباشرة مثل الرسائل المترابطة واختفاء الرسائل والفيديوهات المباشرة.

واقتصر وجود الروابط على الملفات الشخصية للمستخدمين، ويبدو أن الخدمة خففت بشكل جزئي من حظرها للروابط، حيث بدأت بتوفير إمكانية مشاركة الروابط ضمن الرسائل الخاصة للمستخدمين لاستعمالها من أجل مشاركة ومعاينة روابط المواقع وروابط أرقام الهاتف والعناوين داخل الرسائل.

كما عملت الخدمة على إضافة الدعم لوضع الصور الأفقي والعمودي ضمن الرسائل الخاصة مما يعني انتفاء الحاجة إلى قص الصور قبل إرسالها، وأصبح بإمكان المستخدمين إرسال الصور والفيديوهات بنسبها الأصلية بالشكل الأفقي أو العمودي دون الحاجة إلى قصها أو تغير شكلها.

وتحظى ميزة الرسائل المباشرة في انستغرام على شعبية كبيرة بين مستخدمي المنصة مع وجود 375 مليون مستخدم نشط شهرياً لميزة الرسائل المباشرة لوحدها وفقاً لأخر إحصائية تم نشرها في شهر أبريل/نيسان الماضي بحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ورغم أن التطبيق ما يزال بعيداً عن تطبيق ماسنجر من فيسبوك ذو 1.2 مليار مستخدم نشط شهرياً إلا أنه ما يزال واحداً من أكبر تطبيقات التراسل.

وتواصل انستغرام إضافة الميزات الصغيرة ضمن التحديثات المستمرة للتطبيق من أجل تحسين مكانتها وجعل التطبيق أكثر جاذبية من منافسه سناب شات، وتتوفر ميزة الروابط لجميع مستخدمي التطبيق على نظامي أندرويد وآي أو إس iOS، بينما تتواجد ميزة الصور الأفقية والعمودية حالياً على نظام آي أو إس ولاحقاً لأندرويد.

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