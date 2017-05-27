ألمانيا : تشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات لجوء السوريين

أمر “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” في ألمانيا موظفيه بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي ذكر فيها مقدموها أنهم منحدرون من سوريا.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في عددها الصادر السبت، أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب فضيحة الجندي الألماني اليميني المتطرف والمشتبه في صلته بالإرهاب فرانكو إيه الذي ادعى أنه لاجئ سوري.

وبحسب تقرير المجلة، أمر المكتب موظفيه بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لقرار واحد على الأقل من بين 20 قراراً متعلق بطلبات اللجوء الخاصة بهذه الفئة، وذلك بالتحقق من الالتزام بكافة معايير الجودة.

ووفقا لـ “دير شبيغل”، فقد كانت المراجعة العشوائية تقتصر لقرارات اللجوء وقت ذروة أزمة اللاجئين، على انتقاء قرار واحد من بين 100 قرار.

وكان الرئيس السابق لـ “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين”، فرانك-يورغن فايسه، اعترف باشتراكه في المسؤولية عن واقعة جندي الجيش الألماني فرانكو إيه المتهم بانتحال صفة لاجئ سوري.

وقال فايسه في تصريحات صحفية مؤخراً: “ثمة أخطاء جسيمة حدثت هنا، ويتعين علي أن أتحمل أنا أيضا المسؤولية عن ذلك”.

وأجرى المكتب في نهاية 2016 جلسة استماع للجندي المنتحل لصفة لاجئ سوري بالفرنسية، ومنحه في أعقاب ذلك حماية ثانوية كلاجئ حرب قادم من سوريا.

وتشتبه السلطات الألمانية في الملازم أول اليميني المتطرف، بأنه كان يخطط لشن هجوم إرهابي، ويقبع (فرانكو إيه) في الوقت الحالي في السجن على ذمة التحقيق. (DPA)

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