النظام يعلن سيطرته على ريف حمص الجنوبي بالكامل .. و فصل القلمون الشرقي عن البادية

قال الإعلام الحربي التابع للنظام إن قواته سيطرت على كامل ريف حمص الجنوبي بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح الإعلام الحربي أن قوات النظام سيطرت على قرابة خمسة آلاف كيلومتر مربع بعد التقاء مقاتليها القادمين من جهة البصيرة في ريف حمص بالقادمين من جهة السبع بيار بريف دمشق.

وبهذا تكون قوات النظام أمنت محيط مطار السين التابع لها بالكامل وعزلت مناطق المعارضة في القلمون الشرقي ومنعت اتصالها بتلك الممتدة في بادية الشام.

وكانت وكالة أنباء النظام ذكرت أول أمس، أن قوات النظام سيطرت على بلدة القريتين ومنطقة الباردة وجبل زقاقية خليل وقرية البصيري. (aljazeera)

عكس السير