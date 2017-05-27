مصادر أمريكية : المطار الحربي السوري الذي قصف بأمر من ترامب عاد للعمل

قال مسؤولان في الدفاع الأميركي، إن الجيش النظامي في سوريا نقل عدداً من الطائرات إلى قاعدة الشعيرات في حمص، بالرغم من تعرض المطار العسكري للقصف بـ59 صاروخ توماهوك، في نيسان الماضي.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن موقع “باز فيد نيوز” الإخباري الأمريكي، فإن طائرات من طراز سوخوي 55 وميغ 23، إلى مطار الشعيرات، خلال الأسبوع الماضي.

وعنون الموقع خبره بـ “المطار السوري الذي قصفته أمريكا عاد للعمل”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الهجوم الأميركي الذي جرى بأمر من الرئيس دونالد ترامب، نجح في تدمير قرابة 20 في المئة من الطائرات الحربية السورية.

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