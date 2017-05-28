ألمانيا : عناصر الشرطة يفشلون في ثني زميل لهم عن الانتحار بعدما قتل زوجته !

انتحر شرطي ألماني بعدما قتل زوجته، الأربعاء (24/5)، في منزلهما في مدينة إيشتس، الواقعة في ولاية هيسن وسط ألمانيا.

صحيفة “فرانكفوتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطي الذي يعمل في مدينة غيسن، فتح النار من مسدسه على زوجته مردياً إياها قتيلة على الفور، قبل أن يقوم بإطلاق النار على نفسه، فيما رجحت صحيفة بيلد الألمانية أن تكون الأسباب عائلية.

وفي التفاصيل، فقد سمع أحد الشهود صوت شجار بين الرجل (57 عاماً) وزوجته (46 عاماً)، وقام بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، إلا أن الشرطي كان قد قتل زوجته.

وعلى الرغم من محاولات الشرطة التكلم مع زميلهم عن طريق نافذة القبو، وثنيه عن قتل نفسه، إلا أنه انتحر في النهاية.

وبعد الحادثة، قامت الشرطة بإغلاق مسرح الجريمة، وتحفظت على عدة أدلة، كالسلاح الشخصي، إضافة لمعلومات وتفاصيل أخرى، لم تفصح عنها.

عكس السير