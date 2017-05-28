ألمانيا : لاجئ سوري ” مثلي ” يتعرض للشتم و الضرب على يد ” مجموعة من العرب بينهم أطفال “

تعرض لاجئ سوري ، مثلي الجنس، إلى الشتم والضرب من قبل مجموعة عربية تضم أطفالاً، بسبب مظهره الخارجي.

وقالت صحيفة “مورغن بوست” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رجلين و3 نساء وطفلين، لم يتم الكشف عن جنسيتهم، قاموا بشتم وضرب شاب سوري مثلي الجنس، الجمعة (26/5)، في ساحة “هيرمان بلاتز” في العاصمة الألمانية برلين.

وأضافت الصحيفة، أن السوري البالغ من العمر ٣٥ عاماً، تعرض للشتم والضرب بسبب مظهره الخارجي، إضافة لوجود صليب على قلادته، ما أسفر عن إصابته بجروح، قبل أن يهرب وهو يجر نفسه بعيداً عنهم، إلى مكان آمن.

وفي حديث مع الصحيفة، قال الشاب إنه “مسيحي مثلي الجنس” من سوريا، وقد شتمته المجموعة باللغة العربية، وكانت الشتائم نابعة عن كراهية المثليين، على حد تعبيره.

عكس السير