بعد ما قام به ترامب بقمة الدول السبع .. ألمانيا : ميركل تقول إن على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال ظهور مشترك مع هورست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس حكومة بافاريا، الأحد، في ميونيخ : “لقد شهدت خلال الأيام الأخيرة، تلك الأوقات التي كنا نستطيع الاعتماد فيها على آخرين بصورة كاملة، وقد مضت هذه الأيام بعض الشيء”.

وتابعت ميركل:”ولذلك لا يسعني إلا أن أقول: نحن الأوروبيين يتعين علينا أن نتحكم في مصيرنا بحق”، لافتة إلى أن ذلك سيتم في إطار روح الصداقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفي إطار روح الجوار الطيبة “في أي مكان ومع روسيا أيضا ودول أخرى”.

وأكدت ميركل :”لكن يجب علينا أن نعرف أننا يتعين علينا أن نكافح من أجل مستقبلنا كأوروبيين ومن أجل مصيرنا”.

ويجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تسبب بنهجه في المواجهة في وضع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في أزمة خطيرة خلال قمتهم الأخيرة في إيطاليا، وقد أمكن تفادي فشل القمة في اللحظات الأخيرة.

ولم يتقارب زعماء الدول السبع خلال قمتهم التي انعقدت يومي الجمعة والسبت في تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية، إلا في ملف التجارة، غير أنه كانت هناك اختلافات كبيرة في ملفي حماية المناخ والتعامل مع اللاجئين. (DPA)

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