حلب : وقف الديانة التركي يقدم وجبات مطبوخة لـ 15 ألف شخص في اعزاز يومياً ( صور )

يقدم وقف الديانة التركي يوميا وجبات مطبوخة لحوالي 15 ألف من السوريين الذين يعيشون في مخيمات وأنقاض مبان مهدمة في مدينة اعزاز شمالي سوريا والذين لا يجدون فرصة لإعداد الطعام.

وقلت وكالة أنباء الأناضول إن “المتبرعين الأتراك مستمرون بسد الاحتياجات الغذائية للآلاف من السوريين المتضررين من الحرب”.

وأضافت: “وفي هذا الإطار يسعى وقف الديانة التركي لسد احتياجات السوريين في ولاية كليس جنوبي تركيا وفي مدن اعزاز وجرابلس و الباب المتاخمة لها، من الطعام والخبز من خلال الأفران المتنقلة التي أسسها الوقف في المنطقة”.

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