خلال استقباله أبناء ” الشهداء ” الذين ارتاحوا في القرم .. سفير بشار في موسكو : روسيا هي الوطن الثاني لكل محبي السلام و الاستقرار و السيادة

اعتبر سفير بشار #الأسد في موسكو، رياض حداد، السبت، أن استقبال أبناء “الشهداء” في روسيا يدل على أن “الشعب الروسي يقاسم السوريين همومهم”.

ونقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن حداد قوله، خلال حفل استقبال في سفارة النظام، لأبناء “الشهداء” الذين قضوا فترة راحة في مخيم “أرتيك” للأطفال والشباب في شبه جزيرة القرم، بدعوة من منظمة “أخوة في السلاح” الروسية، قوله: “آمل أن تحملوا معكم لجميع أبناء الشعب السوري عامة، ولأبناء الشهداء خاصة، المحبة التي أحاطكم بها الأشقاء الروس، والاحترام والتقدير الذي لم يفارقكم طيلة أيام الزيارة”.

وقال حداد: “إننا نعتبر أن روسيا هي الوطن الثاني لكل محبي السلام والاستقرار والسيادة لأوطانهم في العالم، وهو ما يثبت أنها البلد الداعم للشعوب المظلومة” حسب تعبيره.

وأضاف حداد: “سوف نستمر بالعمل على جلب الأطفال السوريين، من أبناء وبنات الشهداء والمتضررين من الحرب، ليتلقوا الرعاية النفسية والصحية والمعالجة الطبية المناسبة والراحة، في ظروف توفرها لهم الحكومة الروسية، ليعودوا إلى وطنهم معافين من هذه المعاناة”.

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