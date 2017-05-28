دراسة : سوريا امتلكت واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ في الشرق الأوسط .. لكنها تآكلت بسبب الحرب

كشف تقرير صدر عن مركز دراسات الشرق الأوسط الأمريكي، أن انتشار الصواريخ الباليستية والصواريخ قصيرة المدى في الشرق الأوسط، يعتبر عاملا رئيسا في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال التقرير إن أكثر من 90% من الصواريخ الباليستية التي استخدمت في النزاعات في دول العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت في منطقة الشرق الأوسط، إذ تم إطلاق منذ ذلك الحين أكثر من 5000 صاروخ في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت الدفاعات الصاروخية تؤدي دورا رئيسيا في التصدي لتزايد ترسانات الصواريخ الهجومية، لأن الأخيرة أصبحت بارزة جدا وسمة من سمات الحروب في الشرق الأوسط، وفيما يلي لمحة عامة وموجزة عن ترسانات الصواريخ الأكثر أهمية وخطورة في الشرق الأوسط.

ويأتي في مقدمة اللائحة إسرائيل، تليها إيران ومن ثم سوريا والسعودية وتركيا.

وأشار التقرير إلى أن سوريا امتلكت واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ في الشرق الأوسط، قبل أن تتآكل بسبب الحرب، لافتا إلى أن معظمها صواريخ روسية وصينية وكورية شمالية.

وتتضمن ترسانتها صاروخ “سكود-B” الذي يصل مداه إلى 300 كم وصواريخ “سكود-C” التي يصل مداها إلى 550 كم، ويشاع أن سوريا تسلمت صواريخ “سكود-D”، التي يبلغ مداها 700 كم.

كما تمتلك سوريا صواريخ “فاتح-3” بمدى 200 كم، وأشار التقرير إلى أن سوريا استلمت من روسيا صواريخ كروز المضادة للسفن. (RT)

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