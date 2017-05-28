” غوغل ” تطلق أداة لتحويل البيانات المملة إلى صور متحركة

أطلقت عملاقة البحث الأمريكية #غوغل أداة جديدة لصنع الرسوم المتحركة تدعى Data Gif Maker، والتي تتيح للمستخدمين تحويل المخططات البيانية والأرقام المملة إلى رسوم توضيحية بصيغة GIF أكثر تسلية، بحيث إنها تسمح للمستخدمين بتحديد المؤشرات المطلوبة وتحويلها دون عناء إلى بيانات مرئية.

وتواصل صيغة الرسوم المتحركة GIF ازدهارها في الوقت الحالي، ويعود ذلك إلى الدعم المتواصل لتنسيق الملفات البالغ من العمر حوالي 30 عاماً وقدرته على نقل المعلومات بشكل مسلي دون الحاجة إلى قوة معالجة بيانات ضخمة أو سرعات عالية للإنترنت، بحيث يجري استعمال هذه الصيغة لأغراض عديدة.

وتهدف الأداة إلى مساعدة الصحفيين ورواد القصص لنقل المعلومات بصرياً من خلال الرسوم المتحركة البسيطة، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وتعتبر الأداة بسيطة الاستعمال، وهي مصممة بشكل أساسي لمساعدة الناس على إظهار الفروق بين أمرين مختلفين متنافسين عبر مقارنتهم مع بعضهم البعض، وتتطلب من المستخدم إدخال المعلومات بشكل يدوي.

وأدى ظهور الإنترنت والبيانات الكبيرة إلى ظهور العديد من الشركات التي تهدف إلى مساعدة الناس على فهم طوفان المعلومات التي تتواجد تحت تصرفهم من أجل الوصول إلى بيانات ذات مغزى، بحيث توفر شركات مثل Latvian العاملة في مجال الإنفوغرافيكس والبيانات الرسومية محرر يعمل على تحويل بيانات المستخدمين إلى رسوم بيانية يمكن نشرها.

بينما تقوم شركات أخرى باتخاذ خطوات لتحقيق دخل من ملفات GIF المتحركة، حيث أطلقت شركة تينور Tenor الشهر الماضي أداة تحليلات فورية مصممة لتعليم المسوقين حول كيفية استعمال ملفات GIF.

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