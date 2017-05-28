هيئة الإغاثة التركية : نعتزم مساعدة مليون شخص في سوريا خلال رمضان

تعتزم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “إي ها ها”، إيصال مساعدات غذائية لنحو مليون شخص في مناطق مختلفة في سوريا خلال شهر رمضان.

وقال مسؤول المكتب الصحفي للهيئة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، سليم طوسون، لمراسل الأناضول، إن الهيئة تهدف من خلال هذا المشروع إدخال فرحة رمضان إلى قلوب العائلات في سوريا.

وأضاف طوسون أن السلال الغذائية التي ستوزع على الأسر السورية، ستحتوي مواد غذائية ومنظفات.

وأوضح أن الأولوية للمحتاجين والأيتام والأرامل، مشيرًا أن المعونات ستشمل قرابة مليون شخص. (ANADOLU)

عكس السير