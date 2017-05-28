وفاة نجم موسيقى الروك الأمريكي غريغ ألمان

توفي #غريغ_ألمان نجم موسيقى الروك في سبعينيات القرن الماضي عن عمر ناهز 69 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء خيمت عليها المآسي وتعاطي #المخدرات.

وقال موقعه الرسمي على الإنترنت “بعميق الأسى نعلن أن غريغ ألمان مؤسس فريق ألمان براذرز توفي في منزله في سافانا (بولاية) جورجيا”.

وكان غريغ المغني الرئيسي في الفريق وعازف الكيبورد وأحد من كتبوا أفضل أغاني الفريق، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، ومن أجمل ما كتبه (وايبنغ بوست) و(إت إز نوت ماي كروس تو بير) و(ميدنايت رايدر) و(إينت ويستن تايم نو مور) و(ميليسا).

ويعتبر الفريق أحد رواد ما سمي لاحقا موسيقى “روك الجنوب”.

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