بيكيه يطير للولايات المتحدة لاستكمال دراسته في جامعة هارفارد

لم يعد #جيرارد_بيكيه إلى #برشلونة مع زملائه عقب التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز 3/1 على ألافيس حيث طار إلى بوسطن الأمريكية للدراسة من أجل الحصول على درجة الماجستير.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها إلى أن بيكيه ظل في مدريد حتى يتمكن من الحصول على طائرة إلى بوسطن، حيث أنه يدرس في #جامعة_هافارد الشهيرة.

ويدرس المدافع الدولي البالغ عمره 30 عامًا وينوي الحصول على الماجستير في إدارة الأعمال والإعلام والرياضة والترفيه.

وبدأ مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق في التفكير في مرحلة ما بعد الاعتزال حيث يفكر في أن يصبح رئيسًا للنادي الكتالوني في يوم من الأيام ومؤخرًا اتخذ خطواته في عالم التنس، وفق ما اوردت هافينغتون بوست، ويملك اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2010 خططًا كبيرة حول كيفية إحداث ثورة في هذه الرياضة.

وانضم بيكيه إلى برشلونة في 2008 بعد 4 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد وساعد الفريق الكتالوني في العديد من الألقاب المحلية والقارية.

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