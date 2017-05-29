تعرف على أهمية استهلال الصائم إفطاره بـ ” التمر “

يعد #التمر من أبرز العناصر الغذائية التي يستهل بها الصائم إفطاره. فالتمر هو من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة التي فقدها بعد نحو 16 ساعة من الامتناع عن الطعام.

لذا يفضل ان يستهل الصائم طعامه ببضع حبات من التمر لغناها بالمكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، فالتمر يخفف من شعور الصائم بالعطش، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم. ويعوض جسم الصائم بنقص السكر الذي يشعر به خلال فترة الصيام.

ويمد التمر الجسم بالطاقة وبالفيتامينات، والكربوهيدرات، والعناصر المعدنية، لأن التمر سهل وسريع الامتصاص. وتكمن أهمية إستهلال الصائم طعامه بالتمر كونه يسهل هضم الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات، والبروتينات كما يحفز الأمعاء والمعدة على إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

والجدير ذكره ان التمر يحمي الجهاز الهضمي من الأضرار، لأنه يولد الشعور بالشبع، فلا يتناول الصائم كمية كبيرة من الطعام.

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