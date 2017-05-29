منافس ميركل : سنرد على ترامب بتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية

دعا منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منصب المستشار في الانتخابات المقبلة، مارتن شولتس، الدول الأوروبية إلى تعزيز التعاون فيما بينها بعد الفشل الواسع النطاق الذي منيت به قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي انعقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين في إيطاليا، للرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبر التلفزيون الألماني (ايه آر دي)، مساء اليوم الأحد، إلى أنه “قبل كل شيء، لا ينبغي علينا أن نخضع لمنطق ترامب الخاص بالتسلح”.

كما طالب شولتس بموقف أوروبي أكثر حسماً حيال ترامب، لافتاً إلى أنه “أعتقد، كان يتعين خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبكل تأكيد خلال قمة السبع، أتخاذ موقف بالغ الوضوح ضد رئيس أمريكا يريد إخضاع الآخرين ويظهر بأسلوب حاكم مستبد”.

وأوضح الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أن “المستشار السابق جيرهارد شرودر كان قد تبنى موقفاً واضحاً من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، الذي كان يتصرف على نحو مشابه”.

فيما كانت ميركل أكدت “أهمية التماسك الأوروبي في ظل الخلافات العميقة مع الولايات المتحدة”، لافتة إلى إنه “نظراً لهذه الأسباب، فلا يسعني إلا أن أقول (نحن الأوروبيون يتعين علينا أن نقرر مصيرنا بانفسنا)”.

وقالت المستشارة الألمانية: “شهدت خلال الأيام الأخيرة، تلك العصور التي كنا نستطيع فيها الاعتماد على آخرين بصورة كاملة، بعد أن كانت هذه العصور قد ولت بعض الشيء”. (DPA)

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