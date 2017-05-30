ألمانيا : إنفجار مبنى سكني يؤدي لإصابة 6 أشخاص

تسببت عملية إعادة ملء إسطوانة غاز من إسطوانة أخرى بطريقة غير سليمة إلى انفجار كبير بمبنى سكني بمدينة فلينسبورج شمالي ألمانيا.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية أن ستة أشخاص قد أصيبوا جراء هذا الانفجار، فيما ذكرت الشرطة يوم الاثنين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى عقب الانفجار الذي وقع مساء الأحد، مضيفة أن اثنين منهم يعانون من حروق بالغة.

وأضافت الشرطة أن الانفجار كان شديدا لدرجة أدت إلى تهشم نوافذ وأبواب شقة في الطابق الأول، كما تسببت أجزاء الحطام المتطايرة في إلحاق أضرار بسيارات مركونة أمام المبنى.

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