ألمانيا : الشرطة تغلق طريقاً سريعاً لتساعد سائق دراجة على جمع آلاف اليوروهات التي ” طيرتها الرياح ” !

فقد سائق دراجة نارية 9 آلاف يورو بسبب الرياح في مطلع الأسبوع الحالي، مما سبب تطاير العملات الورقية التي بحوزته كالمطر على طريق سريع، جنوبي ألمانيا، حسب ما ذكرته الشرطة الألمانية، أول أمس الأحد.

وتبعثرت نقود الرجل، الذي كان يحتفظ بها في حقيبة بلاستيكية، على طول الطريق الذي يقع شمال ميونيخ خلال الواقعة التي حدثت السبت.

وتوقف الرجل 36 عاماً وحاول جمع النقود، مما دفع المارة إلى الاتصال بالشرطة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأغلقت السلطات الطريق السريع لمدة 45 دقيقة لمساعدة الرجل على جمع أمواله.

وتأخر الأمر كثيراً بالنسبة لجمع الكثير من الأوراق المالية، حيث عصفت الرياح بأوراق مالية قيمتها نحو 1500 يورو بالفعل وأطاحت بها بعيداً. (الشرق الأوسط)

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