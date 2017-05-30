ألمانيا : سياسيون يطالبون باتخاذ قرار سريع حول سحب الجنود الألمان من قاعدة ” إنجرليك ” التركية

في ظل الخلاف القائم مع أنقرة على زيارة برلمانيين ألمان لجنود الجيش الألماني المتمركزين في قاعدة “إنجرليك” الجوية بتركيا، تعالت حالياً أصوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، ومن حزب اليسار المعارض بسحب الجيش الألماني من القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقال المتحدث باسم شؤون السياسية الخارجية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيلس أنين، في تصريحات خاصة لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية في عددها الصادر الاثنين: “لا يمكننا السماح بأن تستمر الحكومة التركية في ممارسة لعبتها لمدة أطول”.

وشدد على ضرورة أن يبت مجلس الوزراء الألماني الأسبوع القادم بشأن سحب الجيش من “إنجرليك” أو أن يتخذ البرلمان الألماني “بوندستاج” قراراً بشأن ذلك.

ومن جانبه، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض ديتمار بارتش باتخاذ قرار سريع قدر الإمكان في هذا الشأن، وقال للصحيفة ذاتها وكذلك في تصريحات للقناة الأولى الألمانية “ايه أر دي” : “أرى أنه لا يتم احترام الحكومة الاتحادية منذ أسابيع وشهور من جانب السيد (رجب طيب) أردوغان”.

وفي الوقت ذاته، أكد بارتش أن الجيش الألماني “هو جيش برلماني وليس جيشاً تابعاً للحكومة الاتحادية. نحن من نقرر”.

ومن المتوقع اتخاذ الحكومة الاتحادية لقرار بشأن سحب الجنود الألمان من قاعدة “إنغرليك” في غضون الأسبوعين القادمين.

وقال يورغن هارت المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد إنه ما زال يتعين على الأوساط الدبلوماسية القيام بدورها خلال الأربعة عشر يوما القادم.

وقال: “إذا لم تتلق إشارات واضحة ولا لبس فيها من أنقرة، فيما يتعلق بالحق في الزيارة، في غضون 14 يوماً، فلا بد أن تنقل الحكومة الاتحادية طائرات /تورنادو/ (من إنغرليك)”.

يذكر أن أنقرة رفضت مؤخراً زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”؛ لأن الحكومة الاتحادية منحت حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم “الدولة ـ داعش” في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقاً من قاعدة “إنغرليك” التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”. ويوجد بالقاعدة نحو 260 جندياً ألمانياً. (DPA)

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