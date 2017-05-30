ألمانيا : قواعد جديدة تحد من نسب الملح و السكر و الدهون في المواد الغذائية المصنعة

يخطط وزير الزراعة والتغذية الألماني كريستيان شميت لسن قواعد جديدة تحد من نسب الملح والسكر والدهون في المواد الغذائية المصنعة، مثل البيتزا المجمدة وغيرها من المنتجات الجاهزة للتناول.

وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية استناداً إلى مذكرة للوزير أن الهدف من هذه الخطط هو التصدي للعدد المتزايد من الإصابات الناجمة عن التغذية الخاطئة.

وبحسب تقرير الصحيفة، سيتعين على منتجي الأغذية المصنعة الاتفاق طواعية على معايير جديدة تحد من محتويات المواد الغذائية من السكر والملح والدهون بحلول منتصف عام 2018 وتطبيق تلك المعايير على منتجاتهم تدريجياً.

وذكرت الصحيفة أن الخطط، التي لا تزال في طور التصويت الداخلي بالوزارة، لا تتضمن حتى الآن فرض عقوبات على الشركات التي ستخالف تلك الأهداف. (الشرق الأوسط)

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