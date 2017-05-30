الجيش الإسرائيلي يشيد ” مدينة تدريبات عسكرية ” في الجولان المحتل لمحاكاة حرب جديدة مع حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي البدء في إقامة مدينة تدريبات عسكرية جديدة في الجولان السوري المحتل، وذلك بغرض استخدامها في مناورات تحاكي اندلاع مواجهة جديدة مع حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتضم المدينة مباني وأنفاقا وشوارع، وستستفيد منها وحدات الهندسة والمدفعية والمدرعات، كما سيقام فيها مركز محاكاة إلكترونية لاستخدام قوات المشاة.

وصُممت المدينة لاستيعاب أعداد أكبر من الوحدات القتالية في وقت واحد وإجراء مناورات أكثر تعقيدا.

وفي هذا السياق، ذكر الخبير العسكري في موقع “ويللا” الإخباري الإسرائيلي أمير بوخبوط، بحسب ما أوردت قناة الجزيرة، أن المشروع مطور وفق أفضل النظم الهندسية في العالم، وسيشرع بالتدرب في المكان ابتداء من العام القادم، مشيرا إلى نشر الجيش صورا أولية حصرية عن هذا المشروع الجديد.

وبحسب المصدر نفسه، فقد اعتبر الجيش الإسرائيلي أن إنجاز هذا المشروع يعتبر ثورة حقيقية في البنى التحتية الخاصة بالتدريبات العسكرية، وتشمل مواقع لخوض القتال تحت الأرض لمواجهة مقاتلي حركة حماس وحزب الله.

وأشار بوخبوط إلى أن هذا المشروع كفيل بزيادة كفاءة الجنود والمقاتلين وتقليل الحوادث العرضية التي تشهدها التدريبات العسكرية بين حين وآخر.

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