رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية : نحتاج الأمريكيين لأن معلوماتهم موثوقة

أكد رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) أهمية التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة.

وقال هانز جيورج ماسن، الاثنين، في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية: “نحتاج إلى الأمريكيين لأن لديهم معلومات جيدة وموثوق بها، والأمريكان يحتاجوننا أيضا إنهم يحتاجون إلى معلومات الاستخبارات الألمانية والأوروبية”.

يذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع بأنه يمثل خطورة أمنية، مشككا في جدوى التعاون الاستخباراتي لألمانيا مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الكتلة توماس أوبرمان في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “ترامب رئيس يتعين معه افتراض أنه سينقل معلومات حساسة لجهات روسية لا يمكن مواصلة الوضع على ما هو عليه الآن”.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب يواجه اتهامات بكشف معلومات استخباراتية سرية للروس، بالإضافة إلى تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابي وروسيا، التي اتهمتها وكالات الاستخبارات الحكومية الأمريكية بالتدخل في انتخابات العام الماضي. (DPA)

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