ألمانيا : فلسطيني شاب يتفوق و ينال المرتبة الأولى لـ ” البحث العلمي في فئة الشباب “

قال المركز الفلسطيني للإعلام إن شاباً فلسطينياً تفوق في #ألمانيا ، ونال مرتبة أولى على مستوى البلاد.

وذكر المركز أن الشاب “سعيد يحيى محمد أبو انعيم”، من بلدة مسلية قضاء جنين، طالب في كلية طب الأسنان في مدينة ماربورغ.

وأضاف أن الشاب حصل على المركز الأول للبحث العلمي في فئة الشباب تحت سن الـ 21 عاماً على مستوى ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن والد سعيد قوله إن ابنه كان قد حصل على المركز الأول في 15-3-2017 في مقاطعة هيسين الألمانية، فيما حصل الأحد (28/5) على المركز الأولى على مستوى ألمانيا.

ولفت إلى أن سعيد أجرى أبحاثاً على “حشوات الأسنان ودرجة تأثرها بالضوء المستعمل من قبل أطباء الأسنان”، وبناء على النتائج قام بإنتاج ضوء خفيف التأثير على الحشوات وسجله كبراءة اختراع.

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