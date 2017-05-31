حكم قضائي يخدم ملايين المسلمين في الهند

علقت محكمة هندية، حظرا حكوميا على تجارة الماشية لأغراض الذبح، في تخفيف على صناعة لحوم الأبقار وجلودها التي يهيمن عليها المسلمون ويعمل بها ملايين العمال.

وقال المحامي إس سيلفا جوماثي، إن هيئة مادوراي القضائية في محكمة مدراس العليا علقت لمدة أربعة أسابيع، القرار الذي حظر على أسواق اللحوم الحيوانية التجارة في لحوم الماشية ومنها البقر، لأغراض الذبح.

وأوضح أن تعليق الحظر أصبح ساريا على مستوى البلاد بأكملها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصدرت قرارا يحظر على أسواق الحيوانات الإتجار في الماشية إلا لأغراض الزراعة، ومنها الحرث وإنتاج الألبان، في انتكاسة لصناعة اللحوم والجلود بالهند.

ويهدد الحظر ملايين الوظائف في الهند، كما يضر بصادرات اللحوم السنوية التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وتبلغ نسبة المسلمين في الهند نحو 14 بالمئة من عدد السكان، البالغ حوالي 1.3 مليار نسمة. ( reuters )

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