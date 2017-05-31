خدمة “جيم باس” التابعة لـ ” إكس بوكس” تتيح تشغيل الألعاب دون إنترنت

أشارت مجلة “بي سي فيلت” إلى قيام شركة #مايكروسوفت بكشف معلومات جديدة عن خدمة الاشتراك في الألعاب #إكس بوكس “جيم باس”، والتي سيتم إتاحتها بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2017 لكل أصحاب جهاز الألعاب إكس بوكس وان نظير 9.99 دولار أمريكي.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أن الاشتراك في خدمة إكس بوكس “جيم باس” الجديدة يضمن لعشاق الألعاب الاستفادة من كتالوج كبير للألعاب، والتي يمكن الوصول إليها بشكل غير محدود، وتشتمل هذه الخدمة في البداية على أكثر من 100 لعبة، ولكن قبل اللعب يتعين على المستخدم تنزيل اللعبة وتثبيتها على الجهاز.

وأكدت الشركة الأمريكية أن عدد الألعاب، التي يمكن تنزيلها وتثبيتها، غير محدود، ولكن سعة القرص الصلب ستكون محدودة عاجلاً أم آجلاً، بالإضافة إلى أنه لا يلزم توافر اتصال دائم بالإنترنت، نظراً لأن جميع الألعاب يمكن تشغيلها في وضع دون اتصال بالإنترنت، وأشارت مايكروسوفت إلى أنها تعتزم إضافة ألعاب جديدة كل شهر إلى خدمة إكس بوكس “جيم باس” الجديدة. ( DPA )

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