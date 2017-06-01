ألمانيا : السجن 14 عاماً لـ ” ألماني من أصول أجنبية ” عذب زوجته السابقة بطريقة تنافس إجرام ” داعش ” ! ( فيديو )

حكمت محكمة في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا، اليوم على ألماني من أصول كردية (بحسب وصف الإعلام الألماني الذي لم يشر لجنسيته الأخرى) بالسجن لمدة ١٤ عاماً بعد أن وجهت إليه تهمة محاولة القتل حيث قام بربط زوجته من عنقها بمؤخرة سيارته وجرّها في مدينة هاملن بولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادث وقع في تشرين الثاني من العام الماضي، حين قام المتهم نور الدين ب (٣٩ عاماً) بضرب زوجته السابقة، كادر ك، بعنف، كما قام بطعنها في قلبها وضرب رأسها بفأس، على خلفية نزاع بينهما حول “دفع النفقة”.

وقام الزوج بعد ذلك بجر زوجته السابقة لمسافة 203 متر، في حين كان ابنهما جالساً في المقعد الخلفي يشاهد ما يحدث لأمه، قبل أن تنحل عقدة الحبل عن عنقها.

وبعد نقلها إلى المستشفى مضرجة بالدماء، دخلت الزوجة في غيبوبة، ولم تستيقظ منها حتى كانون الثاني من العام الحالي.

وقال القاضي “وولفغانغ روزينبوش” للضحية، إنه ليس من مهام المحكمة أن تقوم بالانتقام، وتابع: “لكنه من واجبنا أن نقرر كيف ينبغي الحكم على الناس الذين ارتكبوا أخطاء خطيرة”.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن ما قام به المتهم كان مخططاً له، ولم يكن ينوي قتل زوجته على الفور، بل رغب في تعذيبها قدر الإمكان.

وسيتوجب على الزوج دفع ١٣٧ ألف يورو للضحية، وعليه فإن سيقوم ببيع منزله وسيارته كما سيتوجب عليه دفع المصاريف التي قد تتكبدها الضحية في المستقبل.

وعبر محامي الضحية عن صدمته للحادثة المأساوية وشبه ما حصل للزوجة السابقة عندما تم جرها بالسيارة وكأنه مشهد من أفلام رعاة البقر كما ذكره ما حصل بالحرب السورية حيث يقوم الإرهابيون في تنظيم داعش بجر ضحاياهم بالزي البرتقالي، وأضاف: “ولكن لا أعتقد أن المتهم متعاطف مع داعش”.

وقال شقيق الضحية ووالدته: “نحن نقبل بقرار القاضي مع أننا كنا نود أن يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد”، فيما قال المحامي لموكلته : “أنا سعيد لأنك ما تزالين على قيد الحياة وأنك ستبقين أماً لولدك”.

ووجهت الضحية رسالة إلى جميع النساء قائلة: “ما أزال على قيد الحياة وسأبقى هناك ولن أدع أحد يخفض من عزيمتي. فتلكنّ أقوياء ولا تدعن أحداً يرهب حياتكنّ”.

* الصورة الثالثة (يسار) : تعبيرية

عكس السير