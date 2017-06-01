بالفيديو .. ” دب ” هائج يهاجم الأطفال في سيرك أوكراني

أظهر فيديو مروع نشر على الإنترنت، دباً في سيرك يقفز باتجاه الجماهير الحاضرين خلال العرض، مما أدى إلى إثارة جلبة كبيرة، ومشاجرة عنيفة لإبعاده عن العائلات والأطفال، بحسب “ديلي ميل”.

وتظهر لقطات الفيديو أحد المدربين وهو يحاول سحب الدب بعيدا عن الحشد، فيما أصاب الأسر الحاضرة الرعب خشية على أطفالهم الذين كانوا يصرخون، بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز، ووقع الحادث الدراماتيكي خلال عرض لألعاب السيرك على الجليد، في مدينة بيلاتسيركفا في #أوكرانيا.

وأصيب أشخاص عدة بجروح في الواقعة، بينهم “شخصية “ذات صفة رسمية” لم يتم الإفراج عنها من المستشفى بعد. وتفيد التقارير الطبية أن معظم المصابين من الأطفال.

وعقب الهجوم قدم مدير السيرك، الذي لم يكشف عن اسمه، اعتذاره عن الحادث وتعهد بإعادة الأموال التي حصل عليها من خلال بيع التذاكر.

عكس السير