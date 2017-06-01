صادرات تركيا تحقق ارتفاعاً بنسبة 15 بالمئة

حققت الصادرات التركية خلال شهر مايو/ أيار الماضي ارتفاعاً بنسبة 15.8 بالمئة، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من عام 2016.

جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الذي أعلن في تصريح للصحفيين، عن أرقام الصادرات لشهر مايو الماضي، المعلنة من جانب مجلس المصدرين الأتراك.

وأوضح زيبكجي أنّ القيمة الإجمالية لصادرات مايو الماضي، بلغت 12 مليار و472 مليون دولار.

وأضاف زيبكجي أنّ صادرات تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، زادت بنسبة 10 بالمئة، مقارنةً من الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ قيمة الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت 63 مليار و146 مليون دولار.

كما أفاد زيبكجي أنّ صادرات الأشهر الـ 12 الأخيرة، حققت زيادة بنسبة 5.2 بالمئة، مقارنة مع الأشهر الـ 12 السابقة. (ANADOLU)

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