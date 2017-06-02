مسؤول نظامي يكشف عن المبلغ الذي أنفقه السوريون على ” الدخان ” منذ بداية 2017

قال مدير عام المؤسسة العامة للتبغ في سوريا، نادر عبد الله، إن مبيعات المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 6 مليارات و800 مليون ليرة، بكمية 1578 طناً وبنسبة تنفيذ 98%.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن عبد الله، أن المؤسسة اتخذت حزمة من الإجراءات لزيادة وتحسين نشاطها ومنها إطلاق ماركات جديدة من الأصناف المحلية بأسماء جديدة وبعلب كرتونية “تلبي أذواق المستهلكين، وإنتاج أصناف تعتمد بالدرجة الأولى على العمل اليدوي للحد ما أمكن من استهلاك الكهرباء وتوفير القطع الأجنبي”.

وأشار لإحداث خطوط إنتاج جديدة في دمشق واللاذقية وجبلة وطرطوس، إضافة لطرح التنباك الحموي بعبوات كرتونية جديدة وبأوزان مختلفة، وإنتاج صنف جديد من التنباك العجمي، وتطوير زراعة صنف الفرجينيا من خلال إنتاج صنف بلون ذهبي يدخل في صناعة المعسل، وإحياء إنتاج التبغ المدخون.

وأضاف عبد الله أنه تم زيادة أسعار كافة الاصناف المزروعة في سورية بنسب تتراوح من 70% إلى 263% بما يعادل 508 مليار ليرة، وتقديم كافة التسهيلات والمستلزمات من بذور وشتول وأدوية ومبيدات وقروض ميسرة.

يذكر أن مبيعات مؤسسة التبغ بلغت خلال العام الماضي 33,4 مليار ليرة، بكمية 7054 طناً، وبنسبة تنفيذ 130%.

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